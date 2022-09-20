Bir Küçük Gün Işığı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Atv'de yayınlanacak dizinin yapımını NGM, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı 3. bölümüyle izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Elif, Güneş'i koruyabilecek mi? İşte Bir Küçük Gün Işığı 3. bölüm full izleme sayfası

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 3. BÖLÜM İZLE ATV

Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi akşamı saat 20.00'da ATV'de...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 3. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay yer alıyor.

BIR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 4. BÖLÜM FRAGMANI | 'SENI HER ŞEYDEN KORURUM'

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de...

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ümran, Dila'nın sırrının peşinde düşerken Dila, Sude'yle beraber planını yürütmek için harekete geçer.

Elif, Fırat'ın iş teklifini kabul eder. Fırat, Elif'i tanımaya başladıkça ona hayran olmaya başlar.

Mehveş, Dila'yı, Güneş'i yanına alması konusunda cesaretlendirir. Dila tehlikeli hamleler yapar.

Elif hayatındaki tüm zorluklara direnip yeniden başlamaya çalışırken Güneş'i koruyabilecek midir?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde; Oyuncular : Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan) gibi oyuncular yer alıyor.