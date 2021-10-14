14 Ekim 2021 Perşembe 20:54 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 20:54

Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 108. bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Hakan ve Züleyha, Demir'in geçmişiyle yüzleşiyor. Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında ne yapacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 108. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv'nin sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 105. Bölümü her Perşembe saat 20.00'da Atv'de...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Züleyha, herkesin kendisinden para koparmaya çalışmasından dolayı rahatsız olur veFikret'in de ağzının payını verir. Diğer yandan Demir'in eski sevgilisinin intihar edip tekerlekli sandalyeye bağlandığını öğrenir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 108. bölümde yaşananlar...

FİKRET VE ZÜLEYHA ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

ABDÜLKADİR VE BETÜL'ÜN ORTAKLIĞI MEYVELERİNİ VERİYOR

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

HAKAN VE ZÜLEYHA, DEMIR'IN GEÇMIŞIYLE YÜZLEŞİYOR

Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.