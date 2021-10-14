14 Ekim 2021 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 23:49

Camdaki Kız 15. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 15. bölümde şirketin başına geçmek isteyen Sedat, bir an önce bebek istiyor. Bir yandan da Cana'nın kocasının yapacaklarından korkan Sedat, Nalan'a kötü davranmaya başlıyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 15. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube bağlantılarından Camdaki Kız son bölüm izleme sayfaları haberimizde yer alıyor. Camdaki Kız 15. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Camdaki kız 15. bölümde Nalan'ın balayında ormanda gezerken bileğini burkması bahanesi ile İstanbul'a geri dönerler.

Nalan ve Sedat erteledikleri balaylarında güzel vakit geçiriyorken Cana'dan gelen telefon Sedat'ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan'ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul'a geri dönerler. Feride, Nalan ve Sedat'ın yakınlaşmalarından memnundur.

Sedat'ın hayatında işler yolunda gitmemektedir. Hem Cana hem de şirket tarafından zor olayların içinde kalır. Öte yandan Feride odağını bu kez başka tarafa yöneltmiştir. Feride, Nalan'ı bu kez çocuk için sıkıştırıyor!

Hayri Sedat'ın Nalan'ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri'den hoşlanmıştır. ,

SEDAT, KÖŞEYE SIKIŞIYOR!

Feride, Nalan'ın çocuk yapması için baskı kuruyor ve kabus yeniden başlıyor. Sedat, Cana'yla olan ilişkisini öğrenen Alp'in yapacaklarından endişe duyuyor.

Diğer yandan Hayri ve Muzo'nun bir araya gelmesiyle paylaşılan duygular ve hayranlıklar Nalan'ı işaret ediyor.

Nalan'ın babası, Feride'ye artık kızlarına gerçeği söylemeleri gerektiğini ifade ediyor. Nalan ise o akşam annesinin odasında gördüğü mektup ve bebek eşyalarının ne olduğunu annesine sormaya karar veriyor.

Levent'in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp'in ise ortalığı karıştıracak planları vardır...

Selen, ailesine hamile olduğunu söyler. Selen gerçekten hamile mi yoksa şirketin başına geçmek için yalan mı söylüyor?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...