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Medya

14 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar, Evlilik Hakkında Her Şey reyting sıralaması

14 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Perşembe akşamı; Tarım Bizim Geleceğimiz, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Power Rangers, Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı, Evlilik Hakkında Her Şey ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 14 Ekim 2021 reyting sonuçları

15 Ekim 2021 Cuma 09:22 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 09:22
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14 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Power Rangers (Yabancı Sinema), FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show Tv'de Tarım Bizim Geleceğimiz programı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 14 Ekim 2021 reyting sonuçları

Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV'de birbirinden güzel yapımlar ekrana geldi. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

14 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.

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