14 Ekim 2021 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:04

Uzak Şehrin Masalı 5. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Reytinglerde istenilen rakamı yakalayamayan dizinin çekimleri sona erdi. Perşembe akşamı saat 20.00'da FOX Tv'de yayınlanacak olan Uzak Şehrin Masalı, final bölümünde Umay ve Kürşat mutluluğu bulabilecek midir? Başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç ve Timur Acar'ın rol aldığı Uzak Şehrin Masalı 5.bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Uzak Şehrin Masalı final bölümü sizlerle...

UZAK ŞEHRİN MASALI 5. BÖLÜM İZLE (FİNAL)

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Uzak Şehrin Masalı, her pazar saat 20.00'dda FOX Tv'de...

Uzak Şehrin Masalı final bölümünde Umay, Tuncel'den Kürşat'ın karanlık geçmişini öğrenir.

Kürşat, Tuncel'in Umay'la konuştuğunu duyunca aklını kaçıracak gibi olur ve ondan hesap sormaya gider ama Tuncel'in nefesleri sayılıdır.

Diğer tarafta ise boşanma davası vardır. Umay, ablasının şahitliği olmadan Affan'dan boşanabilecek midir?

Aliye ise geçmişinde işlediği en büyük günahın bedelini ödemeye çalışmaktadır.

Tüm bunlar olurken Kürşat, Murat'ı düştüğü derin çukurdan kurtarmaya çalışır. Sırlar tek tek gün yüzüne çıkarken Umay ve Kürşat mutluluğu bulabilecek midir?

Bütün şüpheleri doğru çıkan Affan, onların nefes almasına izin verecek midir? Uzak Şehrin Masalı mutlu mu mutsuz mu bitecektir?

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisinin kadrosunda; Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncular yer aldı.