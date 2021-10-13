13 Ekim 2021 Çarşamba 20:57 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:57

Sadakatsiz 34. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz son bölümde Asya'nın kazada yaralanan hastası ile ilgilenmesi Volkan'ı rahatsız eder. Adamın çok gizemli olduğu konusunda Asya'yı uyarır. Diğer yandan Volkan'ı takip eden Derin, Asya'nın bahçesinde oturan adamı tanır. Derin ile Aras nereden tanışıyor?İşte Sadakatsiz son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 34.bölüm full izleme linki.

SADAKATSİZ 34. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sadakatsiz 34. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son Bölümünde Derin, Asya'nın hastasını tanıyor! Sadakatsiz 34.bölüm full izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Sadakatsiz 34. bölümde Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir.

Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...

Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır.

Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Derin'in bildiği gerçek ne? İsminin Aras olduğu ortaya çıkan bu gizemli adam aslında kim?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...