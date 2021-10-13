13 Ekim 2021 Çarşamba 20:47 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:47

Kanunsuz Topraklar 3. bölüm izleyiciyle buluştu. FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar 3. bölümde Gülfem, Davut'a yardım etmek için onunla beraber hareket etmeye karar verir lakin karşılaşacağı güçlükler ona hayatın hiç bilmediği gerçek yüzünü gösterecektir. FOX Tv'de ekrana gelen dizide, madenci Davut ile maden sahibinin kızı Gülfem arasında yaşanan imkansız aşk ele alınıyor. Kanunsuz Topraklar 3. Bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor.

Kanunsuz Topraklar 3. bölümde Gülfem, onu Çolak'ın elinden kurtarmak için jandarmaya haber vermeyen babasından hesap sorar.

Malik Bey ise Çolak'ın ölümüyle rahatlamıştır çünkü Çolak, Malik Bey'in hayatını kökünden değiştirecek kirli bir sırrını bilmektedir.

Babasının, Gülfem'i Ali Gelik'le evlendireceğini öğrenen Yavuz, Ali Gelik'i vazgeçirmek için Asude üzerinden bir plan yapar.

Ali'yle evlenmek istemeyen Gülfem adamın karşısına çıkıp bunu açık açık yüzüne söyler. Ne var ki bugüne kadar hiçbir kadın tarafından rededilmemiş olan Ali durumu bir gurur meselesi yapacaktır.

Malik Bey tarafından ustabaşı yapılan Davut, işçilerin haklarını iyileştirmek isteyince karşısında yine Malik Bey'i bulur. Üstelik adam ölen işçilerin ailelerini evlerinden çıkarmak ve yerlerine yeni gelecek işçileri yerleştirmek istemektedir.

Gülfem, Davut'a yardım etmek için onunla beraber hareket etmeye karar verir lakin karşılaşacağı güçlükler ona hayatın hiç bilmediği gerçek yüzünü gösterecektir.