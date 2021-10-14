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Medya

13 Ekim 2021 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar, Kuruluş Osman reyting sıralaması

13 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Çarşamba akşamıadakatsiz, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar, Dünya Hali, Öldürme Arzusu, MasterChef Türkiye ve Ekşi Elmalar filmi izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 13 Ekim 2021 reyting sonuçları

14 Ekim 2021 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:27
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13 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Ekşi Elmalar, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Dünya Hali, Show Tv'de Öldürme arzusu filmi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 13 Ekim 2021 reyting sonuçları

Çarşamba akşamı Atv, TV8, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star Tv ve TRT1'de birbirinden sürükleyici yapımlar ekrana geldi. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

13 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Kuruluş Osman özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

13 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

Kuruluş Osman 66.bölüm izle full hd tek parça!

Sadakatsiz 34. bölüm full izle (son bölüm)

Kanunsuz Topraklar 3. Bölüm full izle!

Kalp Yarası 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

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