13 Ekim 2021 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:45

Kuruluş Osman 66. bölümüyle Atv ekranlarında seyircisinin karşısına çıktı. Osmanlı Devletinin kuruluşundan önce yaşananların ele alındığı dizi Kuruluş Osman'ın 66. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Atı Karayel'in öldürülmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için zekice bir oyun kurar. Osman Bey, atını öldürenin kim olduğunu bulabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 66. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 65.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 66. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 66. bölümde Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında gerilim yükseliyor...

Atv ekranlarının sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde yine çok önemli olaylar yaşandı.

Kuruluş Osman 66. bölümde Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır.

Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.

Osman Bey, atını katledenleri bulmak için harekete geçer. "Allah'a yemin olsun ki.. Benim kanatlarımı koparana, senin gibi nice soylu atların demir nalları altında ezeceğim! Şahid ol Ya Rabbi..." diyerek atını öldürenlerden intikamını almak için and içer.

Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Osman Bey, bu oyunun sonunda aradığı cevabı bulabilecek mi?

Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.

Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir!

Bala Hatun'unçıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.