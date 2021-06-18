18 Haziran 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 23:45

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümüyle 18 Haziran 2021 Cuma akşamı Atv ekranlarında yayınlandı. Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ı mağlup edip, Moğol ordularını yenen Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümde Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar. Kutlu Bike Celaleddin'e nasıl bir tuzak kuracak? Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklamanız yeterli. Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm izle!

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜM İZLE

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkmıştır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümde Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır.

Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. "Suçsuzlupu kanıtlanmamış biriyle kimseye danışmadan nasıl evlenir?" diye isyan eden Türkan hatun, bu evliliğe engel olabilecek mi?

Celaleddin'in Kutlu Bike ile evlenme kararı Behram tarafından sevinçle karşılanır.

Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar.

Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, yenilmez hükümdar Cengiz Han'ı yenilgiye uğratan Harezemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatını konu alıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisinin başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova paylaşıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin her hafta yeni bölümleriyle Cuma akşamı Atv ekranlarında yayınlanıyor.