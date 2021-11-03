3 Kasım 2021 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:03

Camdaki Kız 18. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kanal D'nini ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 18. yeni bölümünde şirketten koşarak uzaklaşan Sedat, kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Muzo ise duruma el atmaya karar verir. Sedat ortadan kaybolunca Muzo çaresiz kalan Nalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir. Nalan öğrendikleri karşısında ne yapacak? Camdaki Kız 18. yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 18. bölüm 3. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar

CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM 3. FRAGMANI YAYINLANDI

CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI

CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM 1. FRAGMANI

CAMDAKİ KIZ 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun oynadığı Camdaki Kız'ın 18. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Şirketteki hisselerinİ eniştesi Cavit'e devretmek isteyen Sedat, bu kararıyla babasına bir darbe daha vurmak ister. Cavit'ten hiç hoşlanmayan Rafet Bey, bu işe ne tepki verecek?

SEDAT ORTADAN KAYBOLUYOR, AİLELER KARŞI KARŞIYA GELiYOR!

Koroğlu ailesinde bir yıkım yaşanmaktadır. Hem Sedat hem de Selen evden ayrılır. Bunun akabinde Nalan da Sedat'a ulaşamaz. Sedat ise oldukça düşüncelidir. Koroğlu ailesi dağılacak mı?

Sedat'ın ortadan kaybolmasının ardından Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır.

MUZO, NALAN'A GERÇEKLERİ ANLATIYOR...

Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Muzo'nun artık duruma el atması gerekir ve önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında ise Nalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 18. bölümüyle 4 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıkacak