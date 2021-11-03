Camdaki Kız 18. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kanal D'nini ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 18. yeni bölümünde şirketten koşarak uzaklaşan Sedat, kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Muzo ise duruma el atmaya karar verir. Sedat ortadan kaybolunca Muzo çaresiz kalan Nalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir. Nalan öğrendikleri karşısında ne yapacak? Camdaki Kız 18. yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 18. bölüm 3. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar
SEDAT ORTADAN KAYBOLUYOR, AİLELER KARŞI KARŞIYA GELiYOR!
Koroğlu ailesinde bir yıkım yaşanmaktadır. Hem Sedat hem de Selen evden ayrılır. Bunun akabinde Nalan da Sedat'a ulaşamaz. Sedat ise oldukça düşüncelidir. Koroğlu ailesi dağılacak mı?
Sedat'ın ortadan kaybolmasının ardından Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır.
MUZO, NALAN'A GERÇEKLERİ ANLATIYOR...
Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Muzo'nun artık duruma el atması gerekir ve önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında ise Nalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 18. bölümüyle 4 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıkacak