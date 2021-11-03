3 Kasım 2021 Çarşamba 20:37 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 20:37

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 69. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Osman Bey, "Aleme nizam, gönüllere huzur, Küffara azap geliyor!" diyerek Fetih için harekete geçer. Osman Bey'e bu cenkte Malhun hatun da eşlik eder. Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 69.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 69. bölümde Bala Hatun'un bebeğini öldürmek için Katalanlar aracılığıyla saldıran Haçlılar, Osman Bey'in hışmına uğrayacak... Osman Bey, kervandakileri öldürüp, kellesini tekfurlara gönderir. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Bala Hatun, Katalanlar tarafından yaralanmış, bebeğinin canı tehlikeye girmişti. Kuruluş Osman 69. bölümde Osman Bey, intikamını alıyor...

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 69. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 69. bölümüne Osman Bey'in intikamı damga vurdu.

OSMAN BEY'DEN TEKFURLARA SÜRPRIZ!

Osman Bey'e karşı tek şanslarının güçlerini birleştirmek olduğunu gören tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus artık aynı masada dost olarak oturmaktadır. Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları büyük bir sürpriz beklemektedir. Osman Bey ve Turgut Bey, Şam'dan gelen ve bütün tekfurların mallarını taşıyan kervanı talan ederler.

MALHUN HATUN CENK MEYDANINA ÇIKIYOR!

İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır. Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar.

Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey'e söyler. Malhun Hatun'un cenk meydanına dönüşü neleri değiştirecek?

Papaz Gregor'un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır. Papaz Gregor'un Hıristiyan halkla buluşması Osman Bey'in bölgedeki nüfuzunu nasıl etkileyecek?

"ELİMİZ BOŞ GELMEDİK"

Kuruluş Osman 69. bölümde Osman Bey, Katalanlardan intikam almaya yemin eder. Oba ahalisine büyük bir kervan geldiği, cümle tekfurun mallarının içinde olduğu bilgisi gelir. Osman bey, bu bilgiyi değerlendirecektir. Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak?

TURGUT ALP, OSMAN BEY'LE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRECEK Mİ?

Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak? Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak?

Tekfur Rogatus, en güvendiği komutanının ölümüne nasıl yanıt verecek?