4 Kasım 2021 Perşembe 11:26 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 11:26

Arka Sokaklar'dan hayranlarını üzecek bir ayrılık haberi daha geldi. Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Sevilen dizi Arka Sokaklar'da bu yıl adeta yaprak dökümü yaşandı. 12 yıldır süren dizide rol alan usta oyuncu Zafer Ergin'in ayrılacağı haberi ise izleyenleri üzüntüye boğuldu. Peki Rıza Baba Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kanal D'de yayınlanan ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar son aylarda peş peşe yaşanan ayrılıklara bir yenisi eklendi. Uzun süredir devam eden Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle boy gösteren Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Tam 12 senedir dizide rol alan tecrübe oyuncunun ayrılması gündeme taşınınca dizi izleyenleri üzüntüye boğuldu.

ARKA SOKAKLAR'DA İZLEYİCİYİ ÜZEN AYRILIK!

İzlenme rekorları kıran ve 12 senedir yayında olan Arka Sokaklar dizisinde bu sezon birden fazla ayrılık gerçekleşti. Dizinin 595. bölümünden beri afişte yer almayan Alp Korkmaz diziye veda etmişti.

Dizide Zeliş (Zeliha Çoban) ve Tekin (Onur Bay) geçtiğimiz sezon dizinden ayrılmıştı. Bu kez de dizinin baş rollerinden Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) diziye veda ettiği iddia edildi.

ZAFER ERGİN DİZİNDEN AYRILACAK

Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerle ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Sosyal medyada yankılanan iddiaya göre Zafer Ergin, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak!

Dizide para krizi yaşandığına dair geçtiğimiz günlerde bir iddia çıkmıştı.

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin; 30.08.1942 de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu'nda 60 dan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk yaşamı boyunca değişik ülkelere turneler yaptı.

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılından günümüze dek Arka Sokaklar adlı dizide önce baş komiser, 3. sezondan itibaren ise emniyet amiri Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

EVLİLİKLERİ

Melek Baykal ile 1975'te evlendi 4 yıl evli kaldılar. Zafer Ergin,1987 yılında Binnaz Ergin'le evlendi.