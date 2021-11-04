4 Kasım 2021 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 12:37

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine katılması beklenen Ceylan karakterini kimin canlandıracağı sonunda belli oldu. Dizide Han'ın karısı İnci'nin ölümünün ardından diziye dahil olacak Ceylan karakterinin kim olacağı merak ediliyordu. Dizinin yapımcısı OGM Pictures, Masumlar Apartmanı Ceylan'ın kim olacağını sosyal medya hesabından açıkladı. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan'ın gerçek adı nedir? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM OLACAK?

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde yeni bir transfer gerçekleşti. Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan Ongun karakterine hayat verecek.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi 2. sezonuyla TRT 1'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak. Aslıhan Gürbüz'ün Masumlar Apartmanı'na katıldığını dizinin yapımcısı OGM Pictures, sosyal medya hesabından açıkladı.

HABERİ YAPIM ŞİRKETİ VERDİ

Dizinin yapım şirketi OGM Pictures, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla güzel haberi verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan şirket "Masumlar Apartmenı'nda Ceylan karakterini Aslıhan Gürbüz hayat verecek. Hoşgeldin" notunu yazdı.

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hikayelere yer verilen Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna son olarak Aslıhan Gürbüz dahil oldu. Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak.

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonunda Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın dönüş haberi dizi takipçilerini heyecanlandırdı.

Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan Ongun karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide yer almamıştı.

Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen'di.

Gelen iddialara göre; ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.

MASUMLAR APARTMANI'NIN CEYLAN'I ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2 çocuklu bir ailenin çocuğudur.

Çocukluk dönemini İstanbul'da geçirdi.

5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır.

Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te ayrıldı.

Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü başarı ile tamamlayan Aslıhan Gürbüz mesleki anlamda kendini ilerletti ve oyunculuk yapmaya başladı.

Aslıhan Gürbüz ilk oyunculuk deneyimini 2004'te Büyük Buluşma isimli dizide yaşadı. Bu dizide 3 yıl boyunca oyunculuk performansı sergiledi.

2008'de Zorla Güzellik isimli tiyatro oyununda boy gösteren Aslıhan Gürbüz sonraki sene sonra, dönemin popüler dizisi olan Bir Bulut Olsam'da yardımcı karakter olarak rol aldı. Buradaki rolü ile kendini ülke çapında tanıtmayı başardı.

Daha sonra ATV ekranında seyirci ile buluşan Yahşi Cazibe dizisinde başrol oynadı. Bu rol, ona ilk başrol tecrübesini kazandırdı.

Oyunculuğu ile göz dolduran oyuncu Aslıhan Gürbüz, sonraki yıllarda da çok sayıda önemli projede yer aldı.

2011 yılında başarılı meslek hayatından ötür birçok ödüle layık görüldü.

ASLIHAN GÜRBÜZ DİZİLERİ

2004-2007 - Büyük Buluşma (Dizi)

2008 - Gonca Karanfil (Dizi)

2009 - Bir Bulut Olsam (Dizi)

2009 Kanal-İ-Zasyon (Film)

2010-2012 - Yahşi Cazibe (Dizi)

2011 Labirent Ayla (Film)

2013 - İşler Güçler (Dizi)

2014 - Zeytin Tepesi (Dizi)

2015-2016 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Dizi)

2016 Kor (Film)

2017 - Bodrum Masalı (Dizi)

2017-2018 - Ufak Tefek Cinayetler (Dizi)

2020-2021 - Kırmızı Oda (Dizi)

2021 - Masumlar Apartmanı (Dizi)

ASLIHAN GÜRBÜZ MASUMLAR APARTMANI'NDA

En son, Ufak Tefek Cinayetler'in ardından Kırmızı Oda dizisinde yer alan Aslıhan Gürbüz şimdi de TRT1'in çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı ile anlaşmaya vardı.

Sonraki bölümler Aslıhan Gürbüz'ün oyunculuk performansını Masumlar Apartmanı'nda sergileyeceği bekleniyor.

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