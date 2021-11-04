3 Kasım 2021 Çarşamba reyting sonuçları: Sadakatsiz, Ada Masalı, Kuruluş Osman reyting sıralaması

4 Kasım 2021 Perşembe 09:26 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 09:26

3 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Ada Masalı, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Dünya Hali, Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 3 Kasım 2021 reyting sonuçları

3 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

3 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Kuruluş Osman 69. son bölüm izle!

Sadakatsiz 37. bölüm full izle (son bölüm)

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