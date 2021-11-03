3 Kasım 2021 Çarşamba 23:45 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 23:45

Star Tv'nin sevilen aşk dizisi Ada Masalı, 20. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Ada Masalı 20. bölümde Sinan, Ayten'in parası karşılığında Haziran'ı kaçırır. Haziran'ın kaçırılmasıyla Kırlangıç Adası'nda seferberlik ilan edilirken Poyraz, Haziran'ı bulmak için gözünü karartır. Poyraz, Haziran'ı bulabilecek mi? Artık Çarşamba günleri yayınlanacak olan Ada Masalı'nın 20. son bölümünü izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 20. bölüm full izleme Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 20. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 20. BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

Star Tv'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı 20. bölümde Sinan, Ayten'in parası karşılığında Haziran'ı kaçırır.

Haziran'ın kaçırılmasıyla Kırlangıç Adası'nda seferberlik ilan edilirken Poyraz, Haziran'ı bulmak için gözünü karartır.

Kızını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Zeynep ise perişan olur.

Şimdiye kadar yaptıklarıyla herkesi kendinden uzaklaştıran Batu da Haziran'ı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.

Ada Masalın 20. bölümde Kırlangıç Adası'nda yaşanan bu üzücü olay, ada sakinlerine birbirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha hatırlatacaktır.

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.