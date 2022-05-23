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Dizi

Camdaki Kız 44. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız'ın 44. yeni bölümünde neler olacak?

Camdaki Kız 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'ın 44. Bölümünde Nalan, sırrı öğrendikten sonra Feride'ye karşı gücünü koruyor! Diğer yandan Hayri, Nalan'a veda ediyor. Hayri nereye gidiyor? Peki Camdaki Kız yeni bölümde ne olacak? İşte merakla beklenen Camdaki Kız 44. bölüm fragmanı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
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Camdaki Kız dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız 44. bölüm fragmanında Hayri, yalnız bırakmayacağım dediği Nalan'a karşı sözünü tutamamış ve bir nedenden dolayı köyüne dönmektedir. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 44. bölüm fragmanı

CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜM FRAGMANI | "HOŞÇAKAL NALAN"

Camdaki Kız 44. bölüm fragmanında Nalan, sırrı öğrendikten sonra Feride'ye karşı gücünü koruyor!

CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride'nin itirafı sonrası Nalan'ın hayatı değişmeye başlar. Özellikle Feride ile girdiği güç savaşında öne geçmeyi başarır.

Feride, yardımcısı ile birlikte gideceğini Nalan'a söyler.

Bir başka giden kişi ise, Hayri'dir. Hayri, yalnız bırakmayacağım dediği Nalan'a karşı sözünü tutamamış ve bir nedenden dolayı köyüne dönmektedir. Bu, zamansız gidiş Nalan'ı düşündürmektedir.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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