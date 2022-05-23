Camdaki Kız dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız 44. bölüm fragmanında Hayri, yalnız bırakmayacağım dediği Nalan'a karşı sözünü tutamamış ve bir nedenden dolayı köyüne dönmektedir. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 44. bölüm fragmanı

CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜM FRAGMANI | "HOŞÇAKAL NALAN"

Camdaki Kız 44. bölüm fragmanında Nalan, sırrı öğrendikten sonra Feride'ye karşı gücünü koruyor!

CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride'nin itirafı sonrası Nalan'ın hayatı değişmeye başlar. Özellikle Feride ile girdiği güç savaşında öne geçmeyi başarır.

Feride, yardımcısı ile birlikte gideceğini Nalan'a söyler.

Bir başka giden kişi ise, Hayri'dir. Hayri, yalnız bırakmayacağım dediği Nalan'a karşı sözünü tutamamış ve bir nedenden dolayı köyüne dönmektedir. Bu, zamansız gidiş Nalan'ı düşündürmektedir.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Masumlar Apartmanı 71. final bölüm fragmanı yayınlandı!

Yargı 33. bölüm izle tek parça!

Oğlum final bölümünde neler olacak?