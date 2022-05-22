Yargı 33. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 33. bölümde Davayı çözmek için Ceylin, Ilgaz ve Derya büyük çaba harcayacaklardır. Cüneyt ise, Ceylin'i şoke eden bir bilgi verir. Cüneyt, Ceylin'e ne söyleyecek? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 33. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 33. bölüm full izle PuhuTv!

YARGI 33. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geldi.

YARGI 33. BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 33. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümüne Ilgaz ve Ceylin'in boşanması damga vurmuştu. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yargı 33. bölüm özeti...

YARGI 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Birbirlerine duydukları aşkın yan yana durmalarına yetmediği Ilgaz ve Ceylin, şimdi de boşanma ile büyük sarsılmıştır.

Üstelik onları bekleyen, hayatlarının bir anda ortasına çöken ve henüz tam aydınlığa kavuşmamış Yeşim meselesi çözülmeyi beklerken...

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünde Ceylin ve Ilgaz, boşanma sonrası yeni evdedir.

Ilgaz'ın da, Ceylin'in de yüreği buruktur. Güzel anılar biriktireceklerini düşündükleri evde iki yabancı gibidirler.

Bu sırada kesişen dava Ceylin'i zor duruma sokar. Davayı çözmek için Ceylin, Ilgaz ve Derya büyük çaba harcayacaklardır.

Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır.

Bir yandan Pars'ın hazırladığı iddianame ile Serdar'ın şüpheli sıfatından çıkması onun işine yarıyorken, diğer taraftan da beklemediği, ona karşı hazırlanan planı henüz daha başlamadan bozabilecek midir?

Ayrılığın acısı ile kendince baş etmeye çalışan Ilgaz, bir yandan da iyiden iyiye çözüme yaklaştığı Zafer cinayeti ile derinlemesine uğraşmak zorundadır.

Bu vakada kader tarafından tekrar yolları birleşen Ilgaz ve Ceylin hem yollarını ayırmayı hem de birlikte hareket etmeyi dengede tutabilecek midir?

Cüneyt ise, Ceylin'i şoke eden bir bilgi veriyor. Cüneyt, Ceylin'i şoka sokacak kadar önemli ne söylüyor?