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Dizi

Teşkilat 47. son bölüm izle tek parça! Teşkilat 47. bölüm full izle!

Teşkilat 47. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 47. bölümünde Ekip, hayatlarını değiştirecek büyük operasyon için Yıldırım'ın peşine düşer. Ekip, Yıldırım'ı kurtarabilecek mi? İşte Teşkilat 47. bölümü izleyemeyenler için Teşkilat son bölüm izleme bağlantısı.

22 Mayıs 2022 Pazar 23:54 - Güncelleme:
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Teşkilat 47. bölümüyle izleyenlere hüzünlü ve aksiyon dolu anlar yaşattı. TRT 1 ekranlarının izlenme rekoru kıran dizisi Teşkilat 47. bölümde Yıldırım'ın Şirket'in elinden kurtulmak için Türk istihbaratından yardım ister. Karşılığında ise şirketin mtüm sırlarını verecektir. Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 47. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TEŞKİLAT 47. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 47. bölümde Yıldırım'ın Şirket'in elinden kurtulmak için Türk istihbaratından yardım istemesi tüm dengeleri değiştirir.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 47. bölümünde Yıldırım kurtarılması karşılığında Şirket'in tüm sırlarını vereceğini söylemiştir.

Halit Başkan başta olmak üzere ekip zor bir karar vermek zorundadır!

Yıldırım, Halit Başkan'dan umudu kesince peşindekilerden kurtulmak için polise teslim olur. Fransız istihbaratının ise Yıldırım için farklı planları vardır.

Ekibimiz hayatlarını değiştirecek büyük operasyon için Yıldırım'ın peşine düşer.

Yıldırım'ı Türk topraklarına getirip hesabını kesmek için amansız bir mücadele başlar.

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