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Medya

22 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Teşkilat, Survivor, Yargı reyting sıralaması

22 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı televizyonlarda Sahte Kabadayı, D'de Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Osman Pazarlama, Adı Sevgi Teşkilat ve Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları

23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
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22 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Sahte Kabadayı, Kanal D'de Yargı, Star'da Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Osman Pazarlama, Atv'de Adı Sevgi, TRT1'de Teşkilat, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 22 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 22 Mayıs reyting sıralaması

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Yargı, ikinciliği Teşkilat, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

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