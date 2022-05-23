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Dizi

Masumlar Apartmanı 71. final bölüm fragmanı | Masumlar Apartmanı finalinde neler yaşanacak?

Masumlar Apartmanı 71. bölümü ile final yaparak izleyenlerine veda edecek. TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin finalinde Safiye, Gülben, Han ve Neriman'ın yaşamlarına nasıl devam edeceği gözler önüne serilecek. Peki Masumlar Apartmanı finalinde neler yaşanacak? İşte Masumlar Apartmanı 71. final bölüm fragmanı

23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:24 - Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 71. final bölüm fragmanı yayınlandı. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan Masumlar Apartmanı'nın finalinde Derenoğlu ailesi, babalarının son istediği de yerine getiriyor. Peki finalde neler yaşanacak? İşte Masumlar Apartmanı 71. final bölüm fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 71. BÖLÜM FRAGMANI


MASUMLAR APARTMANI'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar.

Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir.

Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar.

Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

MASUMLAR APARTMANI FİNAL NE ZAMAN?

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan Masumlar Apartmanı final bölümü ile 24 Mayıs salı günü saat 20.00'de TRT1'de!

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