Camdaki Kız 45. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 45. bölümde Hayri, Nalan'dan ayrı kalmaya dayanamıyor ve geri dönüyor! Öte yandan Cana'nın hamilelik durumu konakta ortalığın karışmasına neden oluyor! Feride, yeni planı için ilk hamlesini yapıyor. Camdaki Kız 45. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 45. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 45. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 45. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 45. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 45. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Nalan Hayri'yi arayarak 'gitme' demişti.

HAYRİ, NALAN'DAN AYRI KALMAYA DAYANAMIYOR VE GERİ DÖNÜYOR!

Camdaki Kız'ın 45. bölümünde; Feride ve Hayri konağı terk edince yalnız kalan Nalan, Hayri'nin geri dönüşüyle umudunu yeniden kazanır.

Pervin'in kim olduğunu öğrenen Muzo, Pera'ya karşı güvenini kaybeder.

Öte yandan Cana'nin hamilelik durumu konakta ortaliğin karişmasina neden oluyor!

FERIDE CANA'NIN HAMILE OLDUĞUNU ÖĞRENIYOR

Cana'nın hamile olduğunu önce Selen sonra da Feride öğrenir ve ikili bu probleme bir çözüm bulmak için kolları sıvar. Feride, yeni planı için ilk hamlesini yapıyor.

Feride'nin bebekten kurtulmak için hamlesi ne olacak?

NALAN, HAYRI'YI KISKANIYOR!

İşler tersine dönüyor ve Nalan Hayri'yi kıskanmaya başlıyor. İkili arasında neler olacak?

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız her Perşembe Kanal D'de.