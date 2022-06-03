2 Haziran 2022 reyting sonuçları: Mahkum, Camdaki Kız, Survivor reyting sıralaması

2 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Perşembe akşamı; Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Zor Ölüm 3, Mahkum, Survivor All Star, Güldür Güldür Show, Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve Survivor All Star izleyenleriyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Haziran 2022 reyting sonuçları



2 Haziran 2022 Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

2 HAZİRAN 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova , İkinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 MAHKUM FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MAHKUM (OZET) FOX

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

10 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 MAHKUM FOX

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MAHKUM (OZET) FOX

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 MAHKUM FOX

4 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MAHKUM (OZET) FOX

10 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

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