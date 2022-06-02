Mahkum 24. bölümüyle FOX Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın yer aldığı Mahkum 24. bölümde Barış mahkemede herkesi şoke eden bir savunma yapar. Kaçıp uçurumun kenarına giden Barış'ı Fırat ve Büge ikna etmeye gider. Fırat Barış'a kelepçe takmaya çalışırken Barış tarafından uçuruma itilir... Fırat ölecek mi? Mahkum 24.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 24. Bölüm full izle!

MAHKUM 24. BÖLÜM FULL İZLE!

'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanan Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Mahkum son bölümde Barış yargılanıyor... Fırat, mahkemeye delilleri sunarak onun tutuklanmasını talep ediyor. Barış ise son kozunu kullanarak herkesi şoke ediyor. Barış'ın planı ne? İşte Mahkum 24. Bölüm bölüm özeti

MAHKUM 24. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkum dizisinin son bölümünde ahkeme günü gelip çatmıştır. Fırat, Barış'ın her bir suçtan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep eder. Barış ise savunmasıyla herkesi şoke eder. Barış tutuklanacak mı?

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş'ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir.

İşlediği tüm cinayetleri Savaş'ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır.

Barış'ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar.

Mahkeme günü gelip çatmıştır. Fırat, Barış'ın her bir suçtan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep eder. Barış ise savunmasıyla herkesi şoke eder.

"Sayın hakim, Savcı bey iddialarında tamamıyla haklıdır. Ama atladığı bir nokta var: Ben beynimin içindeki kardeşime mahkumum" diyen Barış tutuklanacak mı?

Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış'ın atacağı tüm adımların farkındadır. Ya hapishane ya hastane...

Fırat, Barış'ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar. Bu oyununun sonuda kim galip çıkacaktır? Akıl mı? Delilik mi?