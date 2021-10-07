7 Ekim 2021 Perşembe 10:20 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:20

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için artık nefesler tutuldu. ATV'nin her sezonu büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi EDHO'yu izleyenler Mayıs ayında sezon finali yapan EDHO'nun yeni sezonunun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda önemli değişikliklerin olacağı yönünde bilgiler bulunuyor. EDHO'nun yeni bölüm fragmanı da heyecanla bekleniyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Sevilen dizinin Ekim ayının ilk ya da ikinci haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü, Emir Benderlioğlu, Yalçın Hafızoğlu ve Engin Benli'nin yer aldığı EDHO'nun yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL EDHO'DAN AYRILDI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal, diziden ayrılarak kariyerine Yargı dizisiyle devam etmeye karar verdi.

Öte yandan Yargı dizisinde üstlendiği Metin karakteriyle farklı bir soluk kazandıran Hüseyin Avni Danyal, 7.sezonu için sayılı günler kalan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da artık olmayacağı kesinleşti.

EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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