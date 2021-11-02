2 Kasım 2021 Salı 20:36 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 20:36

Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv ekranlarında yayınlanan dizi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır. Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölümde Sanem, ablasına boşanmaktan neden vazgeçtiğini sorar. Azra ise Sergen'e güvendiğini söyler. Sanem, Sergen ile ilgili gerçeği A zra'ya söyleyecek mi? Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm full izleme Youtube linki haberimizde yer alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ kaleme alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey, izleyiciye boşanma süreçlerinin iç yüzünü anlatılıyor. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 7. bölümde yaşananlar...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 7. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 7. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölümde Ailesine boşanacağını söylemeye hazırlanan Azra'nın aniden değişen kararı merak konusudur.

Duruma en çok Yıldırım ve Sanem bozulurken, Sergen son anda dağılmaktan kurtulan evliliğine sıkı sıkı tutunmaya kararlıdır. Bu esnada oğlu Eren'in okul gösterisinde ünlü şarkıcı Melisa Tercan ile karşılaşan Azra, yeni müvekkiliyle tanıştığından habersizdir.

Miray'ın hayatına sızmış olan Jale ise Azra ve Sergen'in boşanmayacağını öğrenince deliye döner. Azra'nın hayatını zorlaştıracak yeni bir planın adımını atar.

Bu sırada Cevher Hukuk'un devir işlemleri için Arsen Hukuk'a gelen Çolpan zor anlar yaşayacaktır.

Sanem ve Ural, Eylül'ün sakladığı gerçeğin peşindeyken beklenmedik biriyle karşılaşırlar. Sergen ise karısıyla arasının düzeliyor olmasından memnun, hayatı eski düzenine kavuşacak diye ümitlidir.

Sergen'in hayatından tümüyle çıkarmak istediği Jale ise daha da öfkelenerek intikam konusunda kararlı adımlar atacaktır. Bu esnada Azra'nın Sergen'e hazırladığı büyük sürpriz ise her şeyi değiştirecektir...

Sanem, ablasına boşanmaktan neden vazgeçtiğini sorar. Azra ise Sergen'e güvendiğini söyler. Sanem, Sergen'in kendisini öptüğünü ablasına söyler. Azra bunu duyunca şoke olur.

"Evlilik Hakkında Her Şey"in oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimler yer alıyor.