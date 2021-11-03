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Medya

2 Kasım 2021 Salı reyting sonuçları: Yalancı, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey reyting sıralaması

2 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Salı akşamı; Yalancı, Çember: Kalpsiz, Greenland: Son Sığınak, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey, MasterChef Türkiye ve Masumlar Apartmanı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Kasım 2021 reyting sonuçları

3 Kasım 2021 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 09:21
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2 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Çember: Kalpsiz (Yabancı Sinema), Atv'de Greenland: Son Sığınak, Star Tv'de Sana Söz, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Show Tv'de Tokatçı, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 2 Kasım 2021 reyting sonuçları

2 Kasım Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

2 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada ,Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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