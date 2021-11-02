2 Kasım 2021 Salı 17:44 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 17:44

Sana Söz 1. Bölüm izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Sana Söz dizisinde inandıkları uğruna mücadele eden Elif ve Ömer'in hikayesi anlatılıyor. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor. Sana Söz 1. Bölüm izle StarTv linki haberimizde.

SANA SÖZ 1. BÖLÜM KONUSU

Sana Söz dizisinde Nehir Erdoğan'ın canlandıracağı Elif karakteri, Müge Anlı ile benzer özellikler taşıyacak.

Sana Söz 1. bölümde Elif Karaca, Türkiye'nin merakla takip ettiği "Elif Karaca ile Sessiz Kalma" programının yaratıcısıdır. Elif, yaşamını, çocukluğundan bu yana şahit olduğu adaletsizlikler ve kötülülüklerle mücadeleye adamıştır. Cinayet Büro komseri Ömer de, tıpkı Elif gibi hayatı boyunca kötülerle, canilerler, suçlularla mücadele etmiştir.

Bir otelin terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten, bir süredir komadadır. Olayı programında işleyen Elif Karaca, şüphelerin kaynağı olan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalar. Sonunda başarıya ulaşır. Ama zengin iş insanı Rıza, oğlunu kurtarmak için Elif'in özel hayatını da karmaşaya sürükleyecek bir hamle yapacaktır.

Ayşe'yle yakın yaşlardaki Nurhayat'ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer'in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif'in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat'ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer'i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar. Elif ve Ömer, kaybolan Nurhayat'a ulaşmaya çalışırken, aslında sırlar ardında kalan bir aile gizimini de çözeceklerdir.

SANA SÖZ OYUNCULARI

Nefes kesen sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosu ile Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansın Çekili, Atakan Hoşgören yer alıyor.

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU

Sana Söz dizisinde Nehir Erdoğan'ın canlandıracağı Elif karakteri, Müge Anlı ile benzer özellikler taşıyacak. Televizyon programcısı olan Elif, cinayetleri çözmeye ve katilleri bulmaya çalışmaktadır. Sunucu halk tarafından sevilmektedir. İşini başarılı bir şekilde yapmak için hayatı boyunca çok sayıda fedakarlıkta bulunmuştur. Elif, mutlu bir aile hayatı olduğuna inanmaktadır. Lakin, bir gün programda işlediği vakanın kocası Erdem ile olduğunu öğrenmesi hayatının dağılmasına neden olur.

Erdem başarılı bir avukattır. Elif'ten sır saklamaktan kaçınmaz. Bu noktada devreye Emniyet Amiri Ömer girer. Erken Petekkaya'nın canlandıracağı Ömer, adalete güvenmenizi sağlayacak bir emniyet mensubudur. Ömer ve Elif arasında güvenle inşa edilen ilişkileri zamanla aşka dönüşecektir.

Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır.

Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar için yüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol; savaşmaktır.