2 Kasım 2021 Salı 19:46 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 19:46

Yalancı dizisi 7. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Show Tv'nin dikkat çeken konusuyla izlenme rekorları kıran dizisi Yalancı'nın 7. bölümünde Mehmet Emir karanlık sırlarını bir bir Deniz'e anlatmıştır. Mehmet Emir de artık gergindir. Ama Deniz'le ilgili takıntısı onu sinirlendirmek için tekrar avlanmaya iter. Deniz bu yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir? İşte Puhu Tv ve Show Tv üzerinden Yalancı 7. Bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

YALANCI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor.

Show Tv'de ekrana gelen Yalancı dizisinin ekrana gelen 7. bölümünde Mehmet Emir'i kaçıran Deniz, sorularıyla giderek onu köşeye sıkıştırmaya başlıyor. Aralarındaki gerilimin yükseldiği anlarda Mehmet Emir, intihar eden karısıyla ilgili şok bir itirafta bulunuyor. Eşinin ölmesini izlediğini söyleyen Mehmet Emir, açıklamalarıyla Deniz'i bir kez daha şaşkınlığa uğratıyor ve ne kadar tehlikeli biri olduğunu gözler önüne seriyor.

Yalancı 7. bölümde Görkem Deniz'i uyarıyor. Mehmet Emir ise Doruk'un öğretmenine yemeğe çıkmayı teklif ediyor. Deniz, bu yemeği engellemek için Hilal'le konuşuyor.

Yasemin, Deniz'e kendini affettirmeye çalışırken Murat'ın "Bir ipucu buldum" sözleri merak uyandırıyor. Deniz'in salonunda Mehmet Emir'in yemeğe davet ettiği Hilal'in bulunması ise izleyenleri şoke ediyor.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

YALANCI DİZİSİNİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yalancı dizisi her Salı saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek. Dizi normalde Cuma günü yayınlanıyordu fakat yapılan açıklamayla dizinin günü değişti. Cuma günleri ise yeni dizi Aziz ekranlara gelecek.