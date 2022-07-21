'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' 1. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana geliyor. Bir grup gencin Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak diziyi izleyenler "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm izleme bağlantısı ve ilk bölümde yaşananlar... Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 1. bölüm full izle!

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 1. BÖLÜM IZLE!

Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 1. BÖLÜM IZLE ÖZETI

Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Yedi Emin, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olur ve mafyanın çökertilmesine yardımcı olur.

Yedi Emin kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına Sadi Payaslı olarak devam etmeye başlar. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'nde göreve başlayan Payaslı'nın oraya yanında komiser Songül'le birlikte yerleştirilir.

Karabayır Lisesi'nin tek misafiri ise Sadi Payaslı değildir. Islahevinden Adalet Bakanlığı'nın pilot okul uygulamasıyla çıkan Can, Melek, Zülfikar, Mert ve Aylin de bu lisede eğitim görecektir. Hepsinin içeri girme sebebi de hikayeleri de farklıdır...

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI OYUNCULARI

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.