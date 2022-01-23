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Gönül Dağı 48. bölüm full izle! Gönül Dağı 48. son bölüm izle full HD tek parça!

Gönül Dağı 48. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın son bölümünde Sefer'in hastalığını öğrenen kasabalı çok üzülür. Diğer yandan Münir'in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi? İşte kaçıranlar için Gönül Dağı 48. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı. Gönül Dağı 48. bölüm izle full HD tek parça!

23 Ocak 2022 Pazar 12:10 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 12:10
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Gönül Dağı 48. bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı 48. bölümde İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar.Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir? Gönül Dağı 48. bölümü izleyemeyenler için son bölüm izle full hd tek parça halinde haberimizden izleyebilirler. İşte son bölümde yaşananlar.

GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Gönül Dağı'nın son bölümünde Doktor Kenan'ın Döndü'ye "Anne" diye seslenmesi izleyenleri duygulandırdı.

GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı 49. bölüm fragmanında Sefer, Zahide'ye seslenirken adını unutuyor....

GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM ÖZETİ

Münir'in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi?

İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar. Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir.

Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

Zahide, Sefer'le hastalığı ile ilgili konuşurken oğlu duyar. Zahide hem Sefer'in ölecek olmasına, hem de çocuklarının bunu duymasına çok üzülür.

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