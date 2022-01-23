23 Ocak 2022 Pazar 11:44 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 11:44

Kardeşlerim 36. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. İlknur'un Şengül'ü şoka uğratan teklifi ne? Kardeşlerim dizisinin son bölümü izleyemeyenler için Kardeşlerim 36. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de.

Kardeşlerim dizisinin Cumartesi akşam yayınlanan son bölümünün ardından 37. yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Kardeşlerim 37. bölüm fragmanında Emel kaçırılıyor...

KARDEŞLERIM 37. BÖLÜM FRAGMANI | EMEL NEREDE?

Kardeşlerim dizisinin 36. bölümünde Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar.

Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler.

Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilir.

Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır.

İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.