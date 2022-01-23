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Dizi

Kardeşlerim 36. bölüm full izle! Kardeşlerim son bölüm izle (36.bölüm)

Kardeşlerim dizisi 36. bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim 36. bölüme 'Cam gibi gençlerdik, kırdılar keskinleştik.' sözü damga vurdu. Kardeşlerim 36. bölümü full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Kardeşlerim son bölüm izle

23 Ocak 2022 Pazar 11:44 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 11:44
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Kardeşlerim 36. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. İlknur'un Şengül'ü şoka uğratan teklifi ne? Kardeşlerim dizisinin son bölümü izleyemeyenler için Kardeşlerim 36. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

KARDEŞLERİM 36. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA ATV

Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de.

KARDEŞLERİM 36. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kardeşlerim dizisinin Cumartesi akşam yayınlanan son bölümünün ardından 37. yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Kardeşlerim 37. bölüm fragmanında Emel kaçırılıyor...

KARDEŞLERIM 37. BÖLÜM FRAGMANI | EMEL NEREDE?

KARDEŞLERİM 36. BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşlerim dizisinin 36. bölümünde Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar.

Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler.

Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilir.

Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır.

İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.

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