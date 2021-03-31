31 Mart 2021 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 15:34

Sümeyye Aydoğan kimdir, kaç yaşında? sorusunun cevabı, Show Tv'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'un yayın hayatına başlamasıyla birlikte merak edildi. Dizinin konusu kadar oyuncuları da dikkat çekiyor. Kırmızı Kamyon dizisinde Menekşe karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, Tolga ve Ayşe'nin kızı rolündedir. Peki Kırmızı Kamyon Menekşe (Sümeyye Aydoğan) kimdir? Sümeyye Aydoğan kaç yaşında ve nereli? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler...

KIRMIZI KAMYON MENEKŞE KİMDİR?

MENEKŞE (SÜMEYYE AYDOĞAN)

Tolga ve Ayşe'nin kızı Menekşe, iyi kalpli ve hayat dolu bir kızdır. Babasına ve ağabeyine çok düşkün olan Menekşe'nin sürekli hayatına müdahale eden annesiyle daha çekişmeli bir ilişkisi vardır.

Üniversitede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü birincilikle bitiren ve Ayşe sayesinde ilk işini bulan Menekşe, annesinin mahallesinden arkadaşı Gönül'ün oğlu Furkan'ın tedavisini üstlenir.

İlk ve tek aşkı İlker'le yaşadığı ilişkiyi çok sevdiği ve bağlı olduğu ağabeyi Murat dahil herkesten gizleyen Menekşe'nin hayatı yeni işiyle beraber tamamen değişir.

İnstagram'da 2 bin takipçisi bulunan Sümeyye Aydoğan 20 yaşında olup, oyunculuk hayatına yeni adım atmıştır.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ HAKKINDA

Kırmızı Kamyon, ülkemizdeki itfaiyecilerin yaşadıklarını, mücadelelerini ekrana getirecek. Hayat kurtarmak için yaşamları pahasına verdikleri zorlu mücadeleler, fedakarlıklar anlatılacak. 10.Ev yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya yer alacak. Kırmızı Kamyon dizi senaristliğini ise Meriç Demiray üstleniyor.

Kırmızı Kamyon dizisinin konusu ne? Kırmızı Kamyon oyuncuları kimlerdir?

Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

Kırmızı Kamyon'un Uğur'u Görkem Sevindik kimdir?

Kırmızı Kamyon Yonca'sı Nilay Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?