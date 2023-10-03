İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,503
  • EURO
    28,846
  • ALTIN
    1617.98
  • BIST100
    8492.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Kuruluş Osman Gonca Hatun kimdir, gerçek adı ne? Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek kaç yaşında, nereli?
Dizi

Kuruluş Osman Gonca Hatun kimdir, gerçek adı ne? Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman 5. sezon oyuncularından Belgin Şimşek, Gonca Hatun karakterine hayat verecek. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Peki, Kuruluş Osman Gonca Hatun kimdir, gerçek adı ne? Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek kaç yaşında, nereli?

3 Ekim 2023 Salı 16:46 - Güncelleme:
Kuruluş Osman Gonca Hatun kimdir, gerçek adı ne? Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek kaç yaşında, nereli?
ABONE OL

Kuruluş Osman Gonca Hatun karakterini başarılı oyuncu Belgin Şimşek canlandıracak. Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu sezona bomba gibi girecek olan dizi, yeni sezonda oyuncu kadrosu ile gönüllerde taht kuracak. Kuruluş Osman dizisinde Germiyanoğlu Yakup Bey'in kızı Gonca Hatun karakterine Belgin Şimşek hayat verecek. Peki Kuruluş Osman Gonca Hatun kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun biyografisi

KURULUŞ OSMAN GONCA HATUN KİMDİR?

Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide; Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Sevil Akı, Emre Dinler, Ö. Faruk Aran, Leya Kırşan, Ecem Sena Bayır, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Tezhan Tezcan, Murat İnce ve Selim Makaroğlu izleyiciyle buluşacak.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılan Belgin Şimşek, Gonca Hatun rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Anadolu'da devlet kurma mücadelesinde Osman Bey'in en büyük rakibi olan Germiyanoğlu Yakup Bey, Oğlu Mehmet Bey ve Kızı Gonca Hatun arasında büyük mücadele ekrana gelecek.

Yakup Bey'in kızı Gonca Hatun karakterine ise Belgin Şimşek hayat verecek. Dizide Gonca Hatun karakterini canlandıran Belgin Şimşek, Osman Bey'in kardeşi Savcı Bey'in eşi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Belgin Şimşek, daha önce Benim Hayatım dizisinde Heves karakteri ile hafızalarda yer etmişti.

BELGİN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Belgin Şimşek 2000 yılında doğdu. Tiyatro eğitimi alan Belgin Şimşek, 24. Sadri Alışık Tiyatro ve sinema ödüllerinde ödül alarak dikkat çekmiştir.

Aktif olarak tiyatro ile ilgilenen Belgin Şimşek, yetenekli oyunculuğu ile dikkat çekmektedir.

Genç oyuncu, Belgin Şimşek 2019 yılında yapılan Sadri Alışık Kütür Merkezi cast sanat sınavında başarıyı yakalayarak burs alan öğrencilerden biri olmuştur ve oyunculuk eğitimini de Sadri Alışık Kütür Merkezinde burslu olarak tamamlamıştır.

Ünlü oyuncunun ilk dizisi Benim Hayatım'dır. İkinci dizisi ise Tv8'de ekrana gelen Canım Annem dizisidir.

Belgin Şimşek'in boyu 1,68 cm kilosu ise 53 kg'dır.

Kuruluş Osman Saadet Hatun kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'ın Yunus Emre'si Gökhan Atalay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimlerdir?

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.