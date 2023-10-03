Kuruluş Osman Gonca Hatun karakterini başarılı oyuncu Belgin Şimşek canlandıracak. Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu sezona bomba gibi girecek olan dizi, yeni sezonda oyuncu kadrosu ile gönüllerde taht kuracak. Kuruluş Osman dizisinde Germiyanoğlu Yakup Bey'in kızı Gonca Hatun karakterine Belgin Şimşek hayat verecek. Peki Kuruluş Osman Gonca Hatun kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun biyografisi

KURULUŞ OSMAN GONCA HATUN KİMDİR?



Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide; Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Sevil Akı, Emre Dinler, Ö. Faruk Aran, Leya Kırşan, Ecem Sena Bayır, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Tezhan Tezcan, Murat İnce ve Selim Makaroğlu izleyiciyle buluşacak.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılan Belgin Şimşek, Gonca Hatun rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Anadolu'da devlet kurma mücadelesinde Osman Bey'in en büyük rakibi olan Germiyanoğlu Yakup Bey, Oğlu Mehmet Bey ve Kızı Gonca Hatun arasında büyük mücadele ekrana gelecek.

Yakup Bey'in kızı Gonca Hatun karakterine ise Belgin Şimşek hayat verecek. Dizide Gonca Hatun karakterini canlandıran Belgin Şimşek, Osman Bey'in kardeşi Savcı Bey'in eşi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Belgin Şimşek, daha önce Benim Hayatım dizisinde Heves karakteri ile hafızalarda yer etmişti.

BELGİN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Belgin Şimşek 2000 yılında doğdu. Tiyatro eğitimi alan Belgin Şimşek, 24. Sadri Alışık Tiyatro ve sinema ödüllerinde ödül alarak dikkat çekmiştir.

Aktif olarak tiyatro ile ilgilenen Belgin Şimşek, yetenekli oyunculuğu ile dikkat çekmektedir.

Genç oyuncu, Belgin Şimşek 2019 yılında yapılan Sadri Alışık Kütür Merkezi cast sanat sınavında başarıyı yakalayarak burs alan öğrencilerden biri olmuştur ve oyunculuk eğitimini de Sadri Alışık Kütür Merkezinde burslu olarak tamamlamıştır.

Ünlü oyuncunun ilk dizisi Benim Hayatım'dır. İkinci dizisi ise Tv8'de ekrana gelen Canım Annem dizisidir.

Belgin Şimşek'in boyu 1,68 cm kilosu ise 53 kg'dır.

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