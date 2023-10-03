Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon oyuncuları arasında Sevil Akı Saner de yer aldı. Kuruluş Osman Saadet Hatun karakteri, Germiyanoğlu Yakup Bey'in hatunudur. Başarılı oyuncu Sevil Akı Saner, daha önce rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazındı. Peki Kuruluş Osman Saadet Hatun kimdir, kaç yaşında? Sevil Akı Saner hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun biyografisi

KURULUŞ OSMAN SAADET HATUN KİMDİR?



Kuruluş Osman dizisinin Saadet Hatun'u, Yakup Bey'in hanımıdır.

Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

Saadet Hanım Germiyanoğlularının hâkim güç olması için her türlü şeyi yapabilecek kadar gözü karadır. Mehmet'i de bu minval üzere yetiştirmiştir. Mehmet ve kocası Yakup Bey'in alacağı kararlara müdahil olabilmek için beylik işleriyle alakalı her türlü detaya hakimdir.

SEVİL AKI SANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Sevil Akı Saner, 1971'de Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1989 - 1991 yılları arasında Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra 1991'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1995'te mezun oldu.

1996 - 97 sezonunda kurucuları arasında bulunduğu Espri Standartları Enstitüsü Kurumu tiyatro topluluğu ile Tükürür kaçarım adlı oyunda rol aldı. 1997 - 98 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Kadı" Müzikalinde rol aldıktan sonra üç sezon Ortaoyuncular'a katıldı. 1996'dan bu yana Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda da görev yaptı. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na katıldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema, televizyon, seslendirme ve reklam filmlerinde çalıştı.

SEVİL AKI SANER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?



Hacı

Tatlı Hayat - 2001

Gurbetçiler

Benim Annem Bir Melek

Keşanlı Ali Destanı - 2012

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021

Aman reis duymasın - 2020

Nadide Hayat - 2015

Utanmaz Adam (Dizi - 1998 - Suzan hemşire - 6. Bölüm)

Destan - Kam Kadın Akçuray (Ulu Kam) - 2022

Ben Bu Cihana Sığmazam - (Zeliha) - 2022-2023

Kuruluş Osman - 2023-