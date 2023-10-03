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Dizi

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimlerdir? Kuruluş Osman 5. sezon oyuncuları

Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Atv ekranında yayınlanan dizinin yeni sezonunda kadroya başarılı oyuncular dahil oldu. Kuruluş Osman, 5. sezonda da her Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek. Peki Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimlerdir? İşte Kuruluş Osman 5. sezon oyuncuları

3 Ekim 2023 Salı 14:43 - Güncelleme:
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimlerdir? Kuruluş Osman 5. sezon oyuncuları
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Kuruluş Osman 5. sezon oyuncuları, yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, 5. sezonuyla da ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimlerdir? İşte Kuruluş Osman 5. sezon oyuncuları ve canlandıracakları karakterler

KURULUŞ OSMAN 5. SEZON OYUNCULARI BELLİ OLDU!

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu sezona bomba gibi girecek olan Kuruluş Osman, 5. sezon kadrosu ile gönüllerde taht kuracak.

Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide; Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Sevil Akı, Emre Dinler, Ö. Faruk Aran, Leya Kırşan, Ecem Sena Bayır, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Tezhan Tezcan, Murat İnce ve Selim Makaroğlu izleyiciyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kuruluş Osman 5. sezon oyuncularından Yunus Emre karakterine Gökhan Atalay hayat verecek.

Osman Bey'i oğulları Orhan Bey, Alaeddin Bey ve kızı Fatma olurken Orhan Bey karakterine Emre Bey, Alaeddin Bey karakterine Ö. Faruk Aran ve Fatma Hatun karakterine ise Leyla Kırşan hayat verecek.

Devlet kurma mücadelesinde babası Osman Bey'e yardımcı olan Orhan Bey'in henüz genç bir delikanlıyken âşık olduğu Holofira karakterine ise Ecem Sena Bayır hayat verecek.

Anadolu'da devlet kurma mücadelesinde Osman Bey ve en büyük rakibi olan, ihtişamı ve zekâsıyla Germiyanoğlu Yakup Bey, Oğlu Mehmet Bey ve Kızı Gonca Hatun arasında olacaktır.

Yakup Bey karakterine Mirza Bahattin Doğan, Yakup Bey'in eşi Saadet Hatun karakterine Sevil Akı, Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey karakterine Emre Dinler ve Yakup Bey'in kızı Gonca Hatun karakterine ise Belgin Şimşek hayat verecek.

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