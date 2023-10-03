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Dizi

Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir? Kuruluş Osman'ın Yunus Emre'si Gökhan Atalay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda birçok isim dahil oldu. O isimler arasında Yunus Emre eşi olarak diziye katılan Gökhan Atalay da yer alıyor. İzleyici 'Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir, gerçek adı ne?' sorularına cevap arıyor. Dizide Osman Bey'in manevi rehberi Yunus Emre karakterine oyuncu Gökhan Atalay hayat veriyor. Peki Kuruluş Osman'ın Yunus Emre'si Gökhan Atalay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun biyografisi

3 Ekim 2023 Salı 15:39 - Güncelleme:
Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir? Kuruluş Osman'ın Yunus Emre'si Gökhan Atalay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon oyuncuları arasında Gökhan Atalay da yer aldı. Osman Bey'in başı dara düştüğünde birçok konuda yolunu aydınlatacak olan Yunus Emre karakterine Gökhan Atalay hayat verecek. Kuruluş Osman Yunus Emre karakteri; Şiirleri Anadolu'nun her yanına yayılmış olan halk şairidir. Kuruluş Osman'ın Yunus Emre'si Gökhan Atalay kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?' soruları gündemde. İşte, Kuruluş Osman Yunus Emre karakteri ile ilgili tüm detaylar...

KURULUŞ OSMAN YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre; Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmış, ahalinin ruhlarını şaha kaldırmıştır. Ancak o şöhretin bir afet olduğuna inanır. Bunun için adından kaçar. Anadolu'da dolaşır. Gönül gözü kapananları, doğru yoldan sapanları ilahileriyle hak yola sokar.

Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlar. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görür. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunur.

KURULUŞ OSMAN'IN YUNUS EMRE'Sİ GÖKHAN ATALAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonu ile ekranlara dönüyor.

Tarihin en önemli şairleri arasında yer alan Yunus Emre karakterini, oyuncu Gökhan Atalay canlandırıyor.

Gökhan Atalay, daha önce 'Yunus Emre Aşkın Yolculuğu' dizisinde yine aynı karakterle gönüllere taht kurmuştu.

Gökhan Atalay, 23 Mayıs 1974 tarihinde Ankara'da doğdu. Anne ve babası operadan emekli olmuştur. Annesi kostüm atölyesinde görevli olarak çalışırken, babası da aksesuar atölyesi şefi olarak görev yapmaktaydı.

1994-1998 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitim gördü. Uzun süre tiyatro ile uğraştı. 2005 yılından itibaren İstanbul'da yaşamakta ve dizi film ve sinema oyunculuğu yapmaktadır.

GÖKHAN ATALAY HANGİ DİZİ-FİLMLERDE OYNADI?

2015 – Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Yunus Emre) (TV Dizisi)

2014 – Diriliş: Ertuğrul (Atabey Şahabettin) (TV Dizisi)

2014 – Asla Vazgeçme (Sinema Filmi)

2013 – Güneşi Beklerken (TV Dizisi)

2013 – Umutsuz Ev Kadınları 3. Sezon (Haluk) (TV Dizisi)

2012 – Alev Alev (TV Dizisi)

2011 – Oğul (Sakallı Komutan) (Sinema Filmi)

2010 – 2013 – Lale Devri (Mehmet) (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Fırat) (TV Dizisi)

2009 – 2011 – Geniş Aile (Dündar) (TV Dizisi)

2008 – O... Çocukları (Metin) (Sinema Filmi)

2008 – Esrarlı Gözler (Mahmut) (Sinema Filmi)

2007 – Yaralı Yürek (Cemal) (TV Dizisi)

2007 – Ertelenmiş Hayatlar (Sedat) (TV Dizisi)

2006 – Taşların Sırrı (Tamer) (TV Dizisi)

2006 – Mavi Kuş (Sivil polis) (TV Filmi)

2006 – Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited (Şoför Erkan) (TV Dizisi)

2005 – Emret Komutanım (TV Dizisi)

2005 – Aşk Yolu (Kerem Derman)

2003 – Kampüsistan (Yavuz) (TV Dizisi)

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