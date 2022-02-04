4 Şubat 2022 Cuma 12:17 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 12:17

Mahkum 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek'in yer aldığı Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanında Barış'ın yalanları su yüzüne çıkmaya başlıyor. Annesi, oğlu Savaş'ın öldüğünü savcıya söylüyor. Peki Mahkum 9. bölümde neler olacak? İşte gerilim dolu Mahkum 8. bölüm fragmanı

MAHKUM 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de saat 20:00'de...

Mahkum 8. Bölüm full izle!

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum'un 8. Bölümünde tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır.

Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.

Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer.

Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir.

Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir.

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

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