21 Şubat 2021 Pazar 23:57 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 23:57

Menajerimi ara 26. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. 21 Şubat 2021 Pazar akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara 26. bölüme Dicle'nin Barış'la birlikte içine düştükleri durum ile Feris'in Serkan'ın hamilelik durumunu öğrendiğindeki çaresizliği damga vurdu. Bölümün sona ermesinin ardından 27. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte kaçıranlar için Menajerimi Ara 26. bölüm Puhu Tv izleme sayfası.

MENAJERİMİ ARA 26. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara dizisi, heyecanlı bir bölümle izleyici karşısına çıktı.

MENAJERİMİ ARA 26. BÖLÜM İZLE STAR TV

MENAJERİM ARA 26. BÖLÜM ÖZETİ

Menajerimi Ara 26. bölümde; Dicle ve Barış'ın ilişkisinin ortaya çıkmasıyla EGO'daki dengeler değişir.

Feris ve Kıraç magazin gündemine düşen haberlerin önüne geçmeye çalışırken Barış'ın verdiği tepkiler herkesi zor duruma sokar. Bu durum Barış ile Dicle'nin ilişkisini etkiler.

Dicle ise İrem Derici'nin özel hayatında yaşadığı sorunlarla ilgili ona yardımcı olmaya çalışır. Çınar ve Feris gizlice kendi açacakları ajans için harekete geçerler.

Dicle'nin verdiği bir kararla Emrah iş hayatında yeni bir sayfa açar.

Serkan çok önemli bir konuda Feris'le yüzleşmek için bir adım atarken Çınar'ın Kıraç'ın masasında bulduğu not merak konusu olur.

Menajerimi Ara 26. bölümde; Feris, Serkan'ın hamilelik durumunu öğrenmesi karşısında nasıl bir yol izleyecek?

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu buluşturan 'Menajerimi Ara'nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. 'Menajerimi Ara'nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.