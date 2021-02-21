21 Şubat 2021 Pazar 20:54 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 20:54

Arıza 23. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Arıza 23. bölümde; İhtiyar Burak'a, Balaban'ı kendisine getirmesini emreder. Balaban'ı karşısına oturtan İhtiyar, ona masada bir yer vermeye şimdilik niyetli değildir, ta ki Ali Rıza ve Halide'yi bekleyen sürprize şahit olana dek. Arıza 23. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar.

ARIZA 23. BÖLÜM FULL İZLE

Show Tv'nin sevilen aksiyon dizisi Arıza, 21 Şubat 2021 Pazar akşamı izleyenlerinin karşısına çıktı.

ARIZA 23. BÖLÜM ÖZETİ

Arıza 23. yeni bölümde Ali Rıza, Balaban'ı arayarak Halide'nin yerini öğrenmeye çalışır ama Balaban, Halide'yi kendisinin kaçırmadığını söyler.

İhtiyar ise bu işin arkasında Balaban'ın olduğunu düşünür ve Burak'a, Balaban'ı kendisine getirmesini emreder.

Halide, tutsak edildiği yerde karşısına çıkan Balaban'dan, ailesinin ölümüyle ilgili şimdiye kadar duymadığı şeyler duyar ve şoke olur.

İhtiyar, Balaban'ı karşısına oturtur ama ona masada bir yer vermeye şimdilik niyetli değildir, ta ki Ali Rıza ve Halide'yi bekleyen sürprize şahit olana dek.

Arıza yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın hikayesi Gamestory'e ait.

Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse yer alıyor.