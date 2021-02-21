21 Şubat 2021 Pazar 23:45 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 23:45

Kefaret 14. bölümü ile FOX Tv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Kefaret 14. bölümde Meltem Ahmet'i kendi tarafına çekmeyi başarır. Meltem, Cansu ve kendisi için sahte pasaport çıkartıp onu yurtdışına kaçırmanın planlarını yapmaktadır. Ahmet ise Elif'i (Cansu) Meltem'e götürür. Zeynep ve Sinan Elif'i bulabilecek mi? Kefaret 14. bölümü tek parça halinde izlemek için haberin içerisindeki linke tıklayınız. İşte Kefaret 14.bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

KEFARET 14. BÖLÜM FULL İZLE

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 14.bölüm full izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

KEFARET 14. BÖLÜM ÖZETİ

Pazar akşamları FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kefaret 14. bölümde Zeynep bir yandan anne ve baba hasreti çeken Cansu'nun isyanıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da devlet korumasına alınmak istenen Sude'nin hukuki sorunlarıyla uğraşmaktadır.

Zeynep, Sinan'ın kendisiyle evlenip Sude'nin koruyucu ailesi olma planlarından Avukat Buket'in telkinleriyle vazgeçtiğini öğrenip iyice çileden çıkar.

Arzu, Cansu'ya ulaşabilmek amacıyla Ahmet'i baştan çıkarabilmek için her yolu denerken Meltem de boş durmayıp savcılığa Zeynep'in sahtekarlık yaparak Sabri'nin mirasına konduğu yönünde bir ihbarda bulunur.

Açılan soruşturma nedeniyle bütün paralarına el konan Zeynep zor günler yaşarken Ahmet hasret çeken Cansu ve Arzu'yu gizlice görüştürmeye karar verir.

KEFARET KONUSU

Kefaret dizisinde Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri almaları konu olarak işlenmektedir.