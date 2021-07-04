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Dizi

Menajerimi Ara 44. bölüm izle! Menajerimi ara 44. bölüm Puhu Tv!

Menajerimi ara 44. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. 21 Şubat 2021 Pazar akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara 26. bölüme Dicle'nin Barış'la birlikte içine düştükleri durum ile Feris'in Serkan'ın hamilelik durumunu öğrendiğindeki çaresizliği damga vurdu. Bölümün sona ermesinin ardından 27. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte kaçıranlar için Menajerimi Ara 44. bölüm Puhu Tv izleme sayfası.

4 Temmuz 2021 Pazar 23:53 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 23:53
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Menajerimi ara 44. bölüm izleyicisiyle buluştu. 21 Şubat 2021 Pazar akşamı yayınlanan Menajerimi Ara 44. bölümde; 'Sevgililer Günü' partisinde fotoğraflarının ekrana yansıtılmasıyla ilişkileri ortaya çıkan Dicle ve Barış'ın içine düştükleri zorlu durumda Dicle'nin karlar altında döktüğü gözyaşları karşısında Feris'in ona karşı olan sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Menajerimi ara son bölüm full izleme Puhu Tv ve Star Tv linkleri haberimizde yer alıyor. Menajerimi Ara 44. bölüm izle Puhu Tv!

MENAJERİMİ ARA 44. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara dizisi, 4 Temmuz 2021 Pazar akşamı heyecanlı bir bölümle izleyici karşısına çıktı.

MENAJERİMİ ARA 44. BÖLÜM İZLE STAR TV

MENAJERİM ARA 44. BÖLÜM ÖZETİ

Menajerimi Ara 44. bölümde Kıraç, Çınar ve Peride olmadan da Ego Ajans'ı ayakta tutabildiğine inanan Ceyda, ajansa maddi olarak zarar vermeden üç menajerden kurtulmanın hukuksal yollarını araştırmaya başlar.

Sinan tarafından da yarı yolda bırakılan Dicle, artık tamamen hayali olan yönetmenliğin peşinden gitmeye karar verir.

Organizatör Ahmet, Rusya'nın en büyük mücevher markasının lansmanının yapılacağı haberini Kıraç ve Çınar'a verirken bu lansman için Yasemin Allen, Murat Dalkılıç ve Didem Kınalı'nın katılımı istenir.

Kıraç, Çınar ve Peride bu isimlerin peşine düşerken lansman gecesinde beklenmedik olaylar yaşanır. Barış, Ceyda'yla çalışmaya başladıktan sonra projeden projeye koşmaya başlarken Dicle'yle aralarındaki gerginlik sürer.

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu buluşturan 'Menajerimi Ara'nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. 'Menajerimi Ara'nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

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