4 Temmuz 2021 Pazar 23:53 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 23:53

Menajerimi ara 44. bölüm izleyicisiyle buluştu. 21 Şubat 2021 Pazar akşamı yayınlanan Menajerimi Ara 44. bölümde; 'Sevgililer Günü' partisinde fotoğraflarının ekrana yansıtılmasıyla ilişkileri ortaya çıkan Dicle ve Barış'ın içine düştükleri zorlu durumda Dicle'nin karlar altında döktüğü gözyaşları karşısında Feris'in ona karşı olan sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Menajerimi ara son bölüm full izleme Puhu Tv ve Star Tv linkleri haberimizde yer alıyor. Menajerimi Ara 44. bölüm izle Puhu Tv!

MENAJERİMİ ARA 44. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara dizisi, 4 Temmuz 2021 Pazar akşamı heyecanlı bir bölümle izleyici karşısına çıktı.

MENAJERİMİ ARA 44. BÖLÜM İZLE STAR TV

Menajerimi Ara 44. bölümde Kıraç, Çınar ve Peride olmadan da Ego Ajans'ı ayakta tutabildiğine inanan Ceyda, ajansa maddi olarak zarar vermeden üç menajerden kurtulmanın hukuksal yollarını araştırmaya başlar.

Sinan tarafından da yarı yolda bırakılan Dicle, artık tamamen hayali olan yönetmenliğin peşinden gitmeye karar verir.

Organizatör Ahmet, Rusya'nın en büyük mücevher markasının lansmanının yapılacağı haberini Kıraç ve Çınar'a verirken bu lansman için Yasemin Allen, Murat Dalkılıç ve Didem Kınalı'nın katılımı istenir.

Kıraç, Çınar ve Peride bu isimlerin peşine düşerken lansman gecesinde beklenmedik olaylar yaşanır. Barış, Ceyda'yla çalışmaya başladıktan sonra projeden projeye koşmaya başlarken Dicle'yle aralarındaki gerginlik sürer.

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu buluşturan 'Menajerimi Ara'nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. 'Menajerimi Ara'nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.