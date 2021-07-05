5 Temmuz 2021 Pazartesi 23:48 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 23:48

Kalp Yarası 2. bölüm izleyenleri derinden etkiledi. Atv'nin yeni dizisi Kap Yarası, Antakya'da iki ailenin bitmek bilmeyen çatışmasından sonra karşılarına Ferit ve Ayşe'nin tertemiz aşklarını konu alıyor. Kalp Yarası 2. bölümde Ferit, Hande ve Yaman'ın ihanetinden sonra Ayşe ile olan aşkına sıkı sıkı sarılır. Peki Hande Ferit'ten vazgeçcek mi? Kalp Yarası 2. bölümde neler olacak? Kalp Yarası 2. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 2. BÖLÜM İZLE ATV!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 2. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ve sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan Kalp Yarası, 5 Temmuz 2021 Pazartesi akşamı Atv'de ekrana geldi.

Kalp Yarası 2. bölümde Ferit'in dünyası, düğününe üç gün kala altüst oluyor!

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ferit), Merve Çağıran (Hande Velioğlu), Yağmur Tanrısevsin (Ayşe), Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk), Kemal Burak Alper (Taha), Zehra Yılmaz (Betül), İnanç Konukçu (Sinan), Rıza Akın (Hüseyin), Nail Kırmızıgül (İhsan), Melih Çardak (Sadık), Yonca Şahinbaş (Vedia), Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Kemal Burak Alper