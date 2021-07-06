6 Temmuz 2021 Salı 23:46 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 23:46

Maraşlı 25.bölüm izleyicisini yine ekran başına kilitledi. Pazartesi akşamı Atv'de ekrana gelen Maraşlı dizisinin 25.bölümü izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. Maraşlı 25 bölümde Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir? Maraşlı 25 bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Maraşlı dizisinin 25.bölümü Atv'de izleyenleriyle buluştu. naryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 25 bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 25.bölüm full izle!

MARAŞLI 25. BÖLÜM FULL İZLE

Maraşlı 25. bölümde; Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda başrollerde Burak Deniz ve Alina Boz yer almaktadır. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.