6 Temmuz 2021 Salı 17:30 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 17:30

Şahsiyet 2.bölüm Show Tv'de izlyenlerinin karşısına çıkıyor. Şahsiyet 2.bölümde Agâh'ın işlemiş olduğu cinayet, uzun bir cinayetler zincirinin henüz ilk halkasıdır. Kurbanın üzerinde kendi adının yazılı olduğu bir mesaj bulunması, Nevra'yı istifa kararından vazgeçirir. Katilin Nevra'yı tanıyor oluşu dikkatleri çekerken, Agâh'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Şahsiyet 2. bölümü haberimizdeki PuhuTv ve Show Tv bağlantılarından izleyebilirsiniz. Şahsiyet 2. bölüm izle!

ŞAHSİYET 2. BÖLÜM İZLE!

Agâh'ın işlediği cinayet sonrasında Nevra'nın hayatı hızla değişirken heyecan hız kesmiyor. Katilin Nevra'yı tanıyor oluşu dikkatleri çekerken, Agâh'ın bir sonraki hamlesi şimdiden merakla bekleniyor.

ŞAHSİYET 2. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

AGÂH İLE NEVRA'NIN YOLLARI BİR CİNAYETTE KESİŞİYOR

Alzheimer olduğunu öğrendikten sonra yaptığı ve yapacağı şeyleri unutacağını fark eden Agâh Beyoğlu, harekete geçti. Eski bir evde bulunan dosyadan adres alan Agâh, ardından arabasının plakasını değiştirip eskiden çalıştığı adliyenin odasından bazı dosyalar ve silahlar aldı. Daha sonra da orayı benzin dökerek ateşe verdi.

Agâh, dosyalarda belirlediği kişileri öldürmeye başladı. İlk öldürdüğü kişinin kafasına ise "Bugün bir kızla tanıştım. Adı Nevra Elmas." yazdı. Peki emekli adliye memuru Agâh ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra'nın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?

EMMY ÖDÜLLÜ DİZİ 'ŞAHSİYET' TV'DE İLK KEZ İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Alzheimer teşhisi koyulan Agâh Beyoğlu'nun (Haluk Bilginer), nasıl olsa her şeyi unutacağının farkına vararak yola çıktığı Şahsiyet'te heyecan ve aksiyon hız kesmiyor, soluksuz izlenecek bir hikaye izleyiciyle buluşuyor.

Şahsiyet'in ekrana gelen ilk bölümünde daha önceki yıllarda iki kez birini öldürmeye çalışmış ancak tetiği çekememiş olan Agâh Beyoğlu, alzheimer olduğunu öğrenir. Can dostu kedisine su vermeyi unutunca kendisinde olan sorunu fark eden ve doktora giden Agâh, alzheimer başlangıcındadır.

Hikayenin bir diğer ana karakteri Nevra (Cansu Dere) ise cinayet bürodaki tek kadın polistir ve bürodaki herkes tarafından dışlanmaktadır. Mutsuz olan Nevra'nın tek amacı; iyi bir polis ve iyi bir insan olabilmektir.

TV'de ilk kez Show TV ekranlarında yayınlanan, Ay Yapım imzalı efsane dizi Şahsiyet, ilk bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemişti.

ŞAHSİYET KONUSU VE OYUNCULARI

Fırtınalar estiren dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.