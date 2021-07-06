6 Temmuz 2021 Salı 23:39 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 23:39

Baht Oyunu 4. bölüm izleyenleri gülümsetecek olaylarla ekrana geliyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer aldığı Baht Oyunu 4. bölümde Olaylardan şüphelenen Bora, Ada'yı sıkıştırır. Ne yapacağını bilemeyen Ada, arada kalır. Daha sonra herkesi duygulandıracak bir olay yaşanır. Ada, Bora'ya gerçeği itiraf edecek mi? Baht Oyunu 4. bölüm izlemek isteyenler için Youtube ve Kanal D bağlantılarıyla Baht Oyunu 4. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Baht Oyunu 4. bölüm İzle!

BAHT OYUNU 4. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşırken Yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Baht oyunu, her Salı Kanal D'de.

BAHT OYUNU 4. BÖLÜM İZLE KANAL D

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

BAHT OYUNU 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 4. bölümüyle izleyenleri hem güldürdü hem heyecanlandırdı.

Baht oyunu 4. bölümde Elif'in Ada'ya düşkünlüğü Ada'nın Bora'nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.

Ada, Rüzgar'ın Tuğçe'ye evlenme teklif etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar, kariyerine odaklanmaya ve Bora'nın gözüne girmeyi karar verir.

Diğer yandan Ali, Bora'nın Ada'ya ilgisi olduğuna dair şüphelerini dile getirir. Ali'nin şüphelerini kesin bir dille reddeden Bora, Ada ile arasına mesafe koymak için ona ters davranır ve kişisel işlerinden uzak durmasını ister. Ada, Bora'nın bu katı tutumuna anlam veremez ve var gücüyle işine asılır.

Ada ve Tuğçe iş birliği yapıyor!

Ada, Tuğçe ile biraraya geliyor işler karışıyor. Ada'nın Bora'nın hayatına müdahalesi durumları daha karmaşık bir hale sokuyor.

Bora'nın kendisini işten çıkarmasından endişe ederek Tuğçe'den yardım ister. Bora ise eski kız arkadaşı Fulya ile sürpriz bir buluşma gerçekleştirir.

Ada ve Tuğçe, Bora'nın peşinden buluşma yerine gider. Restoranda Ada ile Fulya arasında beklenmedik bir gerilim yaşanır.

Bora kaçmaya çalıştıkça Ada'yı sürekli karşısında bulurken, Elif'in Ada'ya düşkünlüğü Ada'nın Bora'nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.