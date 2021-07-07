6 Temmuz 2021 Salı reyting sonuçları! Maraşlı, Şahsiyet, Baht Oyunu, Ada Masalı reyting sıralaması

7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:19 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:19

6 Temmuz reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Salı akşamı televizyonlarda Masterchef Türkiye, Masterchef 2021, Maraşlı, Şahsiyet, Baht Oyunu, Ada Masalı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından belirleniyor. Peki 6 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Salı reyting sıralaması...

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki 6 Temmuz 2021 Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi?

6 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği Maraşlı, üçüncülüğü Ada Masalı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada İsveç-Ukrayna UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada İngiltere-Almanya UEFA Euro 2020 Karşılaşması yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 MARASLI ATV

3 ADA MASALI STAR TV

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 BAHT OYUNU KANAL D

6 ISVEC-UKRAYNA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

7 INGILTERE-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

8 ATV GUN ORTASI ATV

9 FOX ANA HABER FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ISVEC-UKRAYNA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 INGILTERE-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 ADA MASALI STAR TV

6 BAHT OYUNU KANAL D

7 FOX ANA HABER FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 MARASLI ATV

10 ATV GUN ORTASI ATV