5 Temmuz 2021 Pazartesi 23:42 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 23:42

Aşkın Tarifi 5. bölümü izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi 5. bölümde ırat, Naz'ı Taylan'dan uzaklaştırmaya çalışıyor! Naz'ın Taylan ile olmasını hazmedemeyen Fırat durumu değiştirmeye kararlıdır. Naz'a Taylan ile evlenmemesi gerektiğini açık yüreklilikle söyler. Naz ne yapmaya karar verecek? Aşkın Tarifi 5. bölüm full izle!

AŞKIN TARİFİ 5. BÖLÜM FULL İZLE!

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nişan gecesinde yaşananlardan sonra, iki tarafta da dengeler değişmiştir. Fırat ve Naz, birbirlerine dair duygularını içlerinde tartarken; Fırat'ın Taylan'ı alt etme ve esas yüzünü ortaya çıkarma isteği, daha da alevlenmiştir. Fırat'ın, durmaya niyeti yoktur.

Taylan'ı alt etmek için, tüm ekip birlikte bir plan yaparlar. Taylan da Fırat'ı hayatlarından tamamen çıkarabilmek için, onun bir açığını aramaktadır. Bunun içi de Atila'yı görevlendirir. Atila'nın atacağı adım, yeni gelişmelerin habercisi olurken, ortalık daha da kızışacaktır.

FIRAT, NAZ'A İSYAN BAYRAĞINI AÇIYOR!

Naz'ın Taylan ile olmasını hazmedemeyen Fırat durumu değiştirmeye kararlıdır. Naz'a Taylan ile evlenmemesi gerektiğini açık yüreklilikle söyler.

Sultan, Fırat'ın kebapçının borcunu üstlenmesi nedeniyle, vicdan azabı çekmektedir. Kendince, Fırat'ın yükünü hafifletmek isterken; hiç beklemediği yerde ve zamanda alacağı bir haberle, Sultan da bambaşka bir yola gireceğinden habersizdir.

Naz'ın bir arkadaşıyla, restoranın mutfağında yapmayı planladığı dergi çekimi, beklenmedik bir şekilde, büyük bir organizasyona dönüşür. Fırat ve Naz, birlikte bir televizyon programına katılırlar.

Fırat, bu fırsatı değerlendirerek, Naz'la baş başa kalır ve Taylan'la ilgili kararlarını sorgulamasını ister. Ancak Fırat, Taylan'ın onun için büyük bir sürprizi olduğundan habersizdir.

Fırat'ın Naz'la ilgili kaderi; artık Taylan'ın iki dudağının arasındadır. Fırat, Taylan'a teslim olacak mıdır?

AŞKIN TARİFİ, EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA!

Aşkın Tarifi tanıtımları ve bölümleriyle hafta boyunca sosyal medya trendlerinde en çok izlenenler arasında yer aldı.

Kanal D'nin geçtiğimiz haftalarda yayına başlayan ve izleyiciden büyük beğeni kazanan dizisi Aşkın Tarifi tanıtımları ve bölümleriyle hafta boyunca sosyal medya trendlerinde en çok izlenenler arasında yer aldı. Dizi, henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen tanıtımları ve bölüm izlemeleriyle birlikte Youtube'da 11 milyon kez izlendi. Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not alan Aşkın Tarifi'nin 3.bölümü ise, sosyal medyada en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş'un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan'ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Aşkın Tarifi her Pazartesi akşamı Kanal D'de...