Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. 5 Temmuz reyting sonuçlarında Pazartesi akşamı ekrana gelen Masterchef Türkiye, Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi kıyasıya mücadele etti. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki 5 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazartesi reyting sıralaması
5 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:
Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği Fransa-İsviçre UEFA Euro 2020 Karşılaşması, üçüncülüğü MasterChef Türkiye aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Fransa-İsviçre UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
2 FRANSA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 KALP YARASI ATV
5 HIRVATISTAN-ISPANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
6 ASKIN TARIFI KANAL D
7 ATV GUN ORTASI ATV
8 FOX ANA HABER FOX
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 HAVA DURUMU KANAL D
AB İLK 10 PROGRAM
1 FRANSA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 HIRVATISTAN-ISPANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
5 FOX ANA HABER FOX
6 ASKIN TARIFI KANAL D
7 HAVA DURUMU KANAL D
8 ATV GUN ORTASI ATV
9 KALP YARASI ATV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D