6 Temmuz 2021 Salı 09:23 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 09:23

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. 5 Temmuz reyting sonuçlarında Pazartesi akşamı ekrana gelen Masterchef Türkiye, Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi kıyasıya mücadele etti. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki 5 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazartesi reyting sıralaması

5 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği Fransa-İsviçre UEFA Euro 2020 Karşılaşması, üçüncülüğü MasterChef Türkiye aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Fransa-İsviçre UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 FRANSA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 KALP YARASI ATV

5 HIRVATISTAN-ISPANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

6 ASKIN TARIFI KANAL D

7 ATV GUN ORTASI ATV

8 FOX ANA HABER FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 FRANSA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 HIRVATISTAN-ISPANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

5 FOX ANA HABER FOX

6 ASKIN TARIFI KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 ATV GUN ORTASI ATV

9 KALP YARASI ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

Kalp Yarası 2. bölüm izle!

Kahraman Babam 5. bölüm full izle!

Aşkın Tarifi 5. bölüm izle!