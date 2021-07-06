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Medya

5 Temmuz 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi reyting sıralaması

Reyting sonuçları, Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam TV8'de Masterchef Türkiye, Show Tv'de Kahraman Babam, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Atv'de Kalp Yarası izleyenleriyle buluştu. Peki 5 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 5 Temmuz 2021 reyting sonuçları

6 Temmuz 2021 Salı 09:23 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 09:23
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Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. 5 Temmuz reyting sonuçlarında Pazartesi akşamı ekrana gelen Masterchef Türkiye, Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi kıyasıya mücadele etti. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki 5 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazartesi reyting sıralaması

5 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği Fransa-İsviçre UEFA Euro 2020 Karşılaşması, üçüncülüğü MasterChef Türkiye aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Fransa-İsviçre UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 FRANSA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 KALP YARASI ATV

5 HIRVATISTAN-ISPANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

6 ASKIN TARIFI KANAL D

7 ATV GUN ORTASI ATV

8 FOX ANA HABER FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 FRANSA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 HIRVATISTAN-ISPANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

5 FOX ANA HABER FOX

6 ASKIN TARIFI KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 ATV GUN ORTASI ATV

9 KALP YARASI ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

Kalp Yarası 2. bölüm izle!

Kahraman Babam 5. bölüm full izle!

Aşkın Tarifi 5. bölüm izle!

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