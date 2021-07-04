4 Temmuz 2021 Pazar 23:39 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 23:39

Baş Belası 3. bölüm izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı Baş Belası 3. bölümde Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden olur. Şahin, Mehmet Amir'e İpek'in Kadir'le görüşmesinin de içinde olduğu olay yeri tutanağını verir. İpek ne yapacak? Atv'de yayınlanan dizinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer alıyor. Baş Belası 3. bölüm izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Baş Belası 3. bölüm full izle!

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri...

BAŞ BELASI 3. BÖLÜM İZLE

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizide başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ediyor.

BAŞ BELASI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Atv ekranlarının yeni dizisi Baş Belası 3. bölümde; Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden olur. Şahin, Mehmet Amir'e İpek'in Kadir'le görüşmesinin de içinde olduğu olay yeri tutanağını verir. Bu tutanak işleme konursa İpek'in emniyette çalışması imkansız hale gelecektir.

Başından beri İpek'i istemeyen Şahin ayağına gelen bu fırsatı kullanmak istemektedir. İpek işini kaybetme korkusu yaşasa da görevini yapmaktan geri durmaz.

Baş Belası 3. bölümde bir gecekondunun bodrum katındaki gizli mezarda bir ceset bulunur. Emniyete gelen bir telefon bulunan cesedin dedesine ait olduğunu söyler.

Cinayet büro ekibi sadece İpek'le iletişim kuran bu adamın katil olduğunu düşünse de İpek yaptığı incelemelerle geçmişte yaşanmış hüzünlü bir aşk hikayesini ortaya çıkarır.

Ancak yaptığı bu araştırma İpek'in hayatını tehlikeye atacaktır. Durumu fark eden Şahin, İpek'i korumak için harekete geçer.

BAŞ BELASI OYUNCULARI

İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Barış Yalçın, Eyüp Mert İlkıs.

Baş Belası her Pazar saat 20.00'da Atv'de.